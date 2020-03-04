AA

Arazi anlaşmazlığında yeğenini vuran sanık ve oğullarına 5 yıl 7'şer ay hapis cezası



Konya'da arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğenini av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan tutuklu sanığa ve iki oğluna 5 yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Pamuk, tutuksuz yargılanan oğulları Ahmet ve Resul Pamuk ile müşteki sanık Kemal Pamuk ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Osman Pamuk'un avukatı Ömer Tuncay İpek, müvekkilinin, yeğenini yaralama veya öldürme amacı taşımadığını, olay sırasında kendisini koruma kastıyla ateş ettiğini öne sürdü.

Yeğen Kemal Pamuk'un ve müvekkilinin çiftçilikle uğraştığını anlatan İpek, "Kemal Pamuk, daha önce kendisine ait olan tarlanın, sonraki yıl Osman Pamuk'a kiralanmasından rahatsızlık duymuş, aralarındaki husumet böyle başlamıştır. Kemal Pamuk, müvekkilimin tarlayı sürmesini istemediği için müvekkilim olay günü bilgi verme amacıyla kendisine telefon ederek 'Ben tarlayı sürüyorum. Haberin olsun' demiştir. Bunun üzerine sinirlenerek küfür eden Kemal Pamuk bir hışımla araziye gelmiş, eline aldığı kürekle Osman Pamuk'a saldırma girişiminde bulunmuştur." diye konuştu.

İpek, müvekkilinin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ahmet Pamuk'un avukatı Hüseyin Serdar İpek ise müvekkilinin olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Osman Pamuk ve oğulları Ahmet ile Resul Pamuk'u, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, müşteki sanık Kemal Pamuk'un ise beraatine karar verdi.

- Olay

İddiaya göre, Altınekin ilçesinde, 6 Mart 2019'da, çiftçi Osman Pamuk (54),arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34) av tüfeğiyle vurarak ağır yaralanmış, Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alınmıştı.

Osman Pamuk ve oğulları Ahmet ile Resul Pamuk hakkında "nitelikli kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.