Arazi anlaşmazlığında imamı vurdular!
Batman'ın Beşiri ilçesinde akrabalarıyla arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları iddia edilen imam, çıkan silahlı kavgada vuruldu
Batman'da alınana bilgilere göre, dün akşam Beşiri ilçesi Mehmet Yatkın Mahallesi’nde cami imamı Seyfettin Ari ile yakınları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı.
VURULAN İMAM HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan imam, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan imamın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.