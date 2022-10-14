Arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzenini tüfekle öldürdü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Beşler köyünde meydana geldi.

H.A., arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Şaban A. ile tartıştı. H.A., tartışmanın büyümesi üzerine kuzeni Şaban A.'ya tüfekle ateş etti.

Kanlar içerisinde kalan Şaban A. olay yerinde yaşamını yitirirken, H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.