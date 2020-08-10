Mersin'de, milattan sonra 2. ve 3. yüzyılların önemli limanlarından Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, ünlü gök bilimci ve şair Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.
Mezitli ilçesindeki antik kentte, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki 13 kişilik ekiple yürütülen arkeolojik çalışmalar, yeniden başladı.
Ekip kazılarda, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarını bularak, Mersin'in kültür envanterine kazandırmayı amaçlıyor.
Yağcı, AA muhabirine, 1999'dan beri devam eden kazıların, yeni sezonda Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen bölgede yapılacağını söyledi.
Arazinin, Mezitli Belediyesince satın alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini anımsatan Yağcı, "Aratos, Mersin için çok önemli bir değer, tarihsel bir şahsiyet olduğu gibi mezarının açığa çıkarılması turizme de artı değer katacak. Mersin'i dünya çapında önemli bir yer haline getirebilir. Ziyaretçiler çoğalabilir ve Aratos'un mezarı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girebilir" dedi.
Yağcı, Aratos'un doğum yerinin Soli olarak bilindiğini belirterek, ünlü gök bilimci ve şairin, Tarsus ile Atina'da eğitim gördüğünü anlattı.
Birçok coğrafyacı ve seyyahın, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Aratos'un mezarının bu bölgede olduğuna ilişkin haritalara işaretlemeler yaptığını aktaran Yağcı, alanın kamulaştırılmasıyla araştırma için engel kalmadığını dile getirdi.
Yağcı, Soli Pompeiopolis'in, Neolitik dönemden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapan önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Antik kent içerisinde yer alan, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda aktif olarak kullanılan liman, çok önemli. Liman, Roma ekonomisi ve şehirciliği için çok önemliydi. Özgünlüğü olan, limanla sütunlu caddenin birleştiği nadir alanlardan birisi. Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından birisi ve bir sütunlu caddeye bağlanıyor. Bu çok önemli. Limanda ve sütunlu caddedeki dükkanlarda yaptığımız çalışmalarda, bölgede ithalat ve ihracatın yaygın olduğu anlaşıldı. Burada bulunan mallar, Mersin'in ticaret kenti olduğunu gösteriyor."
Antik kentin orijinalinde toplam 200 sütunun bulunduğuna ancak 47 sütunun günümüze kadar ayakta kalabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yağcı, kazılarda estetik seviyesi yüksek heykeller bulunduğunu sözlerine ekledi.
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