Araştırmaya göre düşük gelirli mahallede yaşamak, Kovid-19 riskini artırıyor

"Nature Human Behaviour" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, ABD'deki 210 binden fazla mahallede akıllı telefonlardan elde edilen verileri kullandı ve her mahalle ortalama gelire göre sınıflandırıldı. Bu mahallelerden insanların evde kalıp kalmadıkları, işe gidip gitmedikleri, hastane, restoran, park, ibadet yerleri ya da süpermarketlere gidip gitmedikleriyle ilgili veriler incelendi.
ABD'de Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünün yürüttüğü çalışmada Kovid-19 ile mücadele politikalarının, işe gitmek için evlerinden çıkmak zorunda olan düşük gelirli kişilerin üzerinde çok az etkisinin olduğu belirlendi.
Araştırma ekibinden Jonathan Jay, yaptığı açıklamada, "Düşük gelirli bireyler, sosyal mesafeye yönelik politikaları görmezden geliyor olsaydı, onların süpermarketler ve parklar gibi yerlere eskisi gibi aynı oranda gitmeye devam etmeleri beklenirdi. Fakat düşük gelirli kişilerin ziyaretleri en yüksek gelir grubuyla neredeyse aynı oranda düştü." ifadesini kullandı.
Jay, elde edilen verilerin düşük gelirli insanların kendilerini Kovid-19'dan korumada yüksek gelirli insanlar kadar bilinçli olduklarını ancak işe gitmeleri gerektiği için evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Küresel Sağlık ve Epidemiyoloji Bölümünden Jacob Bor, "Yüksek gelirli mahallelerdeki insanlar evden işlerini yürütürken, düşük gelirli mahalle sakinleri, çalışmaya devam etmek için dışarı çıkmak zorunda kaldı ve bu kişilerin arkadaşları, aileleri ve komşuları da aynısını yaptı. Sonuç olarak, düşük gelirli bir mahallede yaşamak, Kovid-19 enfeksiyonu için önemli bir risk faktörü oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Pandemi boyunca evde kalmanın bazı insanlar için bir seçim olduğunu fakat diğerleri için durumun böyle olmadığını belirten Bor, düşük gelirli insanların çalışırken Kovid-19'a maruz kalma olasılığının daha yüksek olmasının, iç mekanlarda maske takma zorunluluğu gibi tamamlayıcı politikaların önemini artırdığına işaret etti.
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