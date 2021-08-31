Dünya çapında organ nakillerinde belirgin azalma

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Pandeminin sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini ortaya koyan araştırmalar, vaka sayılarının yükselmesi ile pandeminin etkisi arttıkça hastanelerin doluluk oranı, Covid-19 hastaları için yoğun bakım yataklarına ihtiyaç duyulması, kaynaklar ve nakil alıcılarını hastanede tedavi etmenin güvenli olup olmadığı gibi endişeleri oluşturan potansiyel tehditlerin hayat kurtarıcı organ bağışı ameliyatlarını ertelemeye sebep olduğunu ortaya koydu.

Temmuz ayında İngiltere’den NHS Blood and Transplant tarafından yapılan bir rapor, 2020-21 yılında, İngiltere’de nakil seviyesinin 3,391 olduğunu belirtti. Bu oran, geçen 12 aya kıyasla 4,761 olan seviyenin yaklaşık yüzde 80'e düştüğünü gösteriyor.

Guardian'ın aktardığı haberde, genel olarak 487 hasta nakil beklerken hayatını kaybettiği, İngiltere'de yaklaşık 7,000 kişinin nakil beklediğini yazdı. İngiltere'de bu rakamın en son 2012 ve 2013'te görüldüğünü vurgulandı.

Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan ve 2021 Avrupa Organ Nakli Derneği (ESOT) kongresinde sunulan uluslararası bir araştırmada, böbrek, karaciğer, akciğer ve kalp nakli sayısının yüzde 31 oranında düştüğünü gösterdi.

Pandeminin ilk üç ayında dünya çapında nakil aktivitesinde belirgin bir azalma olduğunu ortaya çıkaran araştırma, haziran 2020'den sonra dengelenme görüldüğünü ancak ekim- aralık dilimini kapsayan 2020’de gerileme dönemine girildiğini ortaya koydu.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Çalışma, 100 Covid-19 vakasının doğrulandığı yıldan başlayarak 2020'nin sonuna kadar her ülkede gerçekleştirilen nakil sayısına baktı. Bu rakamlar daha sonra bir önceki yılın aynı dönemine ait rakamlarla karşılaştırıldı.

Araştırma sonuçları, pandeminin etkisinin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini ortaya çıkarırken 22 ülkeyi araştırmaya dahil eden çalışmada toplam 8,560 daha az nakile karşılık gelen yüzde 19,14'lük bir düşüşle böbrek nakillerin bu belirgin azalmadan en çok etkilenen grup olduğu belirtildi.

Ameliyatın riskleri ile birlikte aynı zamanda ameliyat prosedürlerini ertelemek amacının arka plandaki düşüşün nedenleri arasında olduğu kaydedildi.

Veriler aynı zamanda, bağışçıların hastanelerde Covid-19'a maruz kalmasıyla ilgili endişelerin yanı sıra ek lojistik ve etik zorluklar olabileceğine dikkat çekiyor.

Canlı vericiden yapılan nakillerde, ölen insanların bağışlamış olduğu donörlerden olanlara göre ise daha büyük bir düşüş görüldüğü kaydediliyor.

Bazı bölgelerde ''canlı vericiden/ bağışçıdan donör böbrek ve karaciğer nakli durdurulduğu''na dikkat çekilirken araştırmacılar farklılıkları anlamak için küresel çapta daha fazla analiz yapılması gerektiğini ısrarla vurguluyor.

Guardian