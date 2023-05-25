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Haberler Sağlık

Araştırmacılar, beynin, kan şekerine tepkisini haritalandırdı

ABD'nin El Paso'daki Teksas Üniversitesinden (UTEP) araştırmacılar, kan şekerindeki değişikliklere bağlı olarak beyinde aktif hale gelen bölgelerin haritasını ortaya koydu

Giriş: 25.05.2023 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Araştırmacılar, beynin, kan şekerine tepkisini haritalandırdı
Araştırmacılar, beynin, kan şekerine tepkisini haritalandırdı
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Medical News'in haberine göre, UTEP Biyolojik Bilimler Bölümünden Doçent Arshad M. Khan öncülüğündeki araştırmacılar, diyabet hastalarını yakından ilgilendiren yeni bir araştırmaya imza attı.

Journal of Clinical Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, diyabet hastalığıyla mücadele edenlere yönelik daha net tedavilerin yolunu açacak beyindeki muhtemel konum bilgilerine ulaşıldı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

UTEP Araştırma Görevlisi Profesör Sivasai Balivada ve USC'den Richard H. Thompson'ın da katkı sunduğu araştırmada, beyindeki glikoza duyarlı hücre popülasyonu ve bu yapıların beyindeki konumlarına ilişkin bilgiler elde edildi.

Khan, elde edilen bulguların, küresel çapta bir beyin haritalaması ve diyabetik hastalarda kan şekerine verilen hücresel tepkilerin değerlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Hem USC'de hem de UTEP'te çalışmaya katkıda bulunanlara yıllar boyunca gösterdikleri sıkı çalışmaları dolayısıyla minnettar olduğunu vurgulayan Khan, "Kan şekerindeki değişikliklerin beyinde harekete geçirdiği bölgelerin tam koordinatlarını bilmek, diyabet hastalığına yakalanması muhtemel bireylere yönelik tedavi edici müdahalelerin nokta atışı hale gelmesi için kullanılabilir." dedi.

Khan, çalışmayı, "bir arabanın yakıt seviyesinin artmasını ya da azalmasını yakıt sensörleri aracılığıyla takip etmek gibi" şeklinde tanımlayarak, "Bu sensörlerin, beynin diğer bölümleriyle bağlantısını bulmak için çok çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Araştırmayı, yaklaşık 13 yıl önce Güney California Üniversitesindeki (USC) öğrencileriyle başlatan Khan, çalışmalarını Teksas Üniversitesi bünyesinde sürdürüyor.​​​​​​​

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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