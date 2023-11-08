Araştırma: Sudaki yüksek florür düzeyi çocuklarda beyin gelişimini etkiliyor

Yüksek florür düzeyinin beynin mekansal hafıza ve öğrenmeye en duyarlı olan kısmını fazlasıyla etkilediği saptandı. Çalışmanın baş yazarı Tewodros Godebo, "Bulguları doğrulamak için daha fazla epidemiyolojik çalışmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu testler yüksek florür ile bilişsel bozukluk arasında açık bir ilişki olduğunu doğruladı."