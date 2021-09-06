Kremlin trollerinin yeni taktiği: Afganistan krizi

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Araştırma Cardiff Üniversitesi Suç ve Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. 16 ülkede 32 önde gelen internet haber platformunu kapsayan araştırmanın içinde Mail Online, Express ve Times dahil internet haber platformları bulunuyor.

Corera'nın “kamuoyunu etkilemek için büyük operasyon” dediği troll operasyonu, Batı medyasında Rusya’yı ve çıkarlarını destekleyen makalelerde yapılan yorumlarda kendini gösterdi.

Taktiğin ise güncel olarak Batı’nın Afganistan'dan çekilmesine odaklı yürütüldüğüne inanılıyor. Küresel çapta artan troll sektörünün ise Rusya’da özellikle 2018’den beri artış gösterdiği biliniyor.

BBC’den Corera, araştırmacılar tarafından vurgulanan bir örneği şu sözlerle açıkladı: ''Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle ilgili bir Mail Online haberinde, halktan 2 bin 500 yorum yer aldığını ancak bazılarının organize bir Rus kampanyasının parçası olduğu iddia ediliyor.’’

AFGANİSTAN KRİZİ VE TROLLER

Araştırmacılar, trollerin, Kabil’in düşüyle ilgili Batı karşıtı bir anlatı destekleyen son 18 hikâyenin bir parçası olduğunu ve yorumların daha sonra Telegram gibi farklı sosyal medya platformlarını kapsayacak şekilde farklı ülkelerde etkinlik gösterdiğini aktardı.

Örüntü tanıma tekniğinin kullanıldığı araştırma kapsamında, Kremlin yanlısı içerikler sürekli olarak gözlemlendi.

BBC’den Corera’ya konuşan Profesör Martin Innes, kampanyayı “sofistike” olarak nitelendirdi durumun ana akım sitelerinin, insanların birden fazla, sahte kimlik oluşturmasını engellemek için daha az güvenlik önlemine sahip olması gerçeğinden yararlandığını söyledi.

Innes: "Bu araştırmayla ilgili önemli olan, diğer medya türlerinin nasıl manipüle edildiğini ve neredeyse endüstriyel ölçekte nasıl manipüle edildiğini göstermektir."

Corera, troll hedefine maruz kalan diğer internet haber platformlarının arasında ABD merkezli Fox News, Fransa'dan Le Figaro, Almanya'dan Der Spiegel ve Die Welt ve İtalya'dan La Stampa'nın da olduğunu söyledi.

ARAŞTIRMA KİM TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ?

Corera, çalışmanın Cardiff Üniversitesi Suç ve Güvenlik Araştırma Enstitüsü'ndeki Açık Kaynak İletişim Analitiği Araştırma programı tarafından üstlenildiğini ve İngiliz Dış Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından finanse edildiğini yazdı.

RUSYA NE DİYOR?

BBC, yorum için Mail Online, Express.co.uk ve The Times'ın sahipleriyle temasa geçerken Rusya'dan araştırmayla ilgili henüz yorum gelmedi. Rusya daha önce hakkındaki troll suçlamalarını reddetmişti.