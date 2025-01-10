Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Araştırma: İngiltere'de siyahi erkeklere geç evrede prostat kanseri teşhisi konma olasılığı daha yüksek | Sağlık Haberleri

        Araştırma: İngiltere'de siyahi erkeklere geç evrede prostat kanseri teşhisi konma olasılığı daha yüksek

        İngiltere'de siyahi erkeklere geç evrede prostat kanseri tanısı konma olasılığının, beyaz erkeklere göre daha yüksek olduğu ortaya kondu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de siyahi erkeklere prostat kanseri teşhisi geç evrede konuyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulusal Prostat Kanseri Denetimi (NPCA) tarafından yapılan analize göre, siyahi erkeklerde prostat kanserinin üçüncü veya dördüncü evrede teşhis oranı 100 bin kişide 440 iken beyaz erkeklerde bu oranın 100 bin kişide 295 olduğu görüldü.

        Analiz ayrıca, ileri evrede teşhis konulan 60'lı yaşlardaki siyahi erkeklerin, İngiltere Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) tarafından onaylanan hayati tedavileri alma olasılığının da yüzde 14 daha düşük olduğunu gösterdi.

        MEVCUT YÖNERGELERİN GÜNCELLENMESİ ÇAĞRISI

        "Prostate Cancer UK" adlı yardım kuruluşu, mevcut hükümet yönergelerinin güncellenmesi çağrısında bulunuyor. Mevcut yönergeler, bireylerin kendi risklerini öğrenmek ve kan testi isteyip istemediklerine karar vermekle yükümlü olduğunu gösteriyor.

        REKLAM

        Kuruluş, siyahi erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski iki kat daha fazla olmasına rağmen mevcut yönergelerin onları diğer düşük riskli erkeklerle aynı şekilde ele aldığını belirtiyor.

        "TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN BEKLEME SÜRELERİ ÇOK UZUN"

        İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) bir sözcü, The Guardian'a yaptığı açıklamada, farkındalık kampanyaları ve "Prostate Cancer UK" adlı kuruluşla yapılan iş birlikleri sayesinde prostat kanserinin siyahi erkekler arasında daha erken evrede teşhis edildiğini belirtti.

        Sözcü, Ulusal Tarama Komitesinin mevcut verilere dayanarak belirti göstermeyen bireylere Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yapılmasını önermediğini belirterek bunun, faydadan çok zarara neden olabileceğini vurguladı.

        Sağlık Bakanlığından bir sözcü ise prostat kanseri hastalarının teşhis ve tedavi için çok uzun süre beklediğini ve bu durumun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Sözcü, Ulusal Tarama Komitesinin, prostat kanseri tarama programları için özellikle yüksek risk altındaki erkeklere yönelik hedefli yaklaşımlar dahil, verileri gözden geçirdiğini belirtti.

        Prostat kanseri, İngiltere'deki erkekler arasında en sık görülen kanser türü olup her yıl yaklaşık 52 bin 300 yeni vaka ve 12 bin ölüm kaydediliyor. Siyahi erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının, beyaz erkeklere kıyasla iki kat daha fazla ve hastalıktan ölüm oranının ise 2,5 kat daha yüksek olduğu biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Habertürk Anasayfa