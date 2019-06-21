Araştırma: Himalayalar'da buzulların erime hızı son 40 yıl içerisinde ikiye katlandı

21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uydu görüntülerini karşılaştıran bilim insanları, Himalayalar'da son 40 yıl içerisinde buzulların erime hızının ikiye katlandığını ortaya koydu.
Bilim insanları, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde istihbarat toplamak için elde edilen uydu görüntülerini, son dönemlerde çekilen görüntülerle karşılaştırdığında Himalayalarda son 20 yılda önceki 20 yıla göre buzulların erime hızının ikiye katlandığını ortaya çıkardı.
Araştırmaya göre, 2000'den beri buzulların yükseklikleri yılda ortalama 0.5 milimetre azalıyor.
Araştırmayı yürüten Colombia Üniversitesi ekibine göre, iklim değişikliği buzulların erimesinin ana nedeni.
BBC'ye konuşan Columbia Üniversitesi'nin Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden Joshua Maurer, "Himalaya buzullarının değişimini şimdiye kadarki en açık bir şekilde bu çalışmayla görüyoruz" diyor.
Araştırma, Science Advances isimli dergide yayımlandı.
Colombia Üniversitesi'nin ekibi, Himalayalar'daki 2 bin kilometreye yayılan 650 buzulu inceledi.
Araştırmacılar, 1975-2000 yılları arasında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini ortaya çıkardı.
Ancak bu tarihten sonra buzullar neredeyse iki kat hızla eridi. Araştırmaya göre, 2000-2016 yılları arasında her yıl ortalama 8 milyar ton buzul eridi.
Maurer, "Ölçeğini anlamak gerekirse, 8 milyar ton buz 3,2 milyon Olimpik havuzu doldurmaya yetecek büyüklükte" diyor.
Bilim insanları bu durumun sonuçlarının büyük olacağını söylüyor.
Kısa vadede, buzulların erimesi sel baskınlarına yol açabilir.
Uzun vadede ise buzul sularına bağımlı olarak yaşayan bölgedeki milyonlarca insan kuraklık yıllarında büyük zorluklarla karşılaşabilirler.
İngiltere Antarktik Araştırmaları'ndan Hamish Pritchard, "Bu nedenle önemli? Çünkü buz tükendiğinde, Asya'nın en önemli nehirlerinden bazıları kurak yazlarda akmalarını sağlayan su kaynağından yoksun kalacak. Hem de suyun en değerli olduğu zamanda" diyor.
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