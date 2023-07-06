EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 110’A ÇIKABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartacaklarını, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını, böylece en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını söyledi.

Bekâr bir çalışan için en düşük memur maaşı 10.500 TL düzeyinde bulunuyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir çalışan için en düşük memur maaşı ise 11.848 TL.

En düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartmak için bekâr çalışan maaşı dikkate alınırsa 4.500 TL, aile yardımı alan çalışan dikkate alınırsa 3.150 TL seyyanen zam yapılması gerekecek. Seyyanen zamla 15.000 liraya çıkartılan maaşı 22.000 liraya tamamlamak için ise yüzde 47 oranında zam yapılması gerekiyor. Bu durumda, memurlar için bu artışın 17.55 puanlık kısmı enflasyon farkı + toplu sözleşme zammından, 29.45 puanı ise refah zammından oluşacak.

Maaş zammında bekâr memur dikkate alınırsa en düşük memur maaşı 11.500 TL artacak ve artış oranı yüzde 110’u bulacak. Aile yardımı alan memur dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 10.150 TL artacak ve artış oranı yüzde 86 olarak gerçekleşecek.