Araştırma görevlisi 8'inci kattan düştü

Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören A.Ü. (47),kaldığı sekizinci kattaki odanın penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, dördüncü katın balkonuna düşen A.Ü'nün öldüğünü belirledi.

A.Ü'nün aynı üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.