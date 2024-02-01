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        Araştırma görevlilerinin ek ödemeleri artırıldı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerinin artırıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 01:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 01:04
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        Araştırma görevlilerinin ek ödemeleri artırıldı
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        Yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerinde artış sağlayan düzenleme yapıldı.

        YÖK, üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış yan dal uzman ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin taban ödemelerini yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan asistan ve araştırma görevlilerinin taban ödemelerini de yüzde 50 oranında artırdı.

        TABAN ÖDEMELERİ ARTIRIMLI OLACAK

        Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi üniversite hastanelerinde de görev yapan yan dal uzmanlık eğitimi alan ve eğitimini tamamlamış asistan ve araştırma görevlileri taban ödemelerini artırımlı alacak.

        YÖK'ün konuya ilişkin 'Yükseköğretim Kurumları'nda Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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