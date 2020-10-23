Araştırma enstitüsünün bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - MERSİN

AA

Alınan bilgiye göre, Enstitünün yerleşkesindeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alanın 3 ayrı noktasında çıkan yangına Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 arazöz, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 5 söndürme aracıyla müdahale etti.Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, bahçede ve çevresindeki sazlık alanda soğutma çalışması yaptı.Erdemli Kaymakamı Avni Kula da olay yerine gelerek Enstitü yetkililerinden ve ekiplerden bilgi aldı.Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.