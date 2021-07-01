Araştırma: Covid-19 evcil kedi ve köpeklerde yaygın görülüyor

Hollanda'da Utrecht Üniversitesinden uzmanlar, Covid-19'a yakalanan kişilerle aynı evi paylaşan kedi ve köpeklere swap ve kan testleri yaptı.
AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, çalışma çerçevesinde son 200 gün içinde Covid-19'a yakalanan kişilerin yaşadığı 196 hanede 310 evcil hayvan test edildi.
Araştırmada 6 kedi ve 7 köpeğin test sonuçları pozitif çıktı, 54 evcil hayvanın da Covid-19'a karşı antikor geliştirdiği görüldü.
Enfekte olan kedi ve köpeklerin büyük bölümünün belirti göstermediği ya da çok hafif semptomlara sahip olduğu ifade edildi.
Kanada'da Guelph Üniversitesinin yürüttüğü bir başka araştırma da Covid-19 enfeksiyonunda sahipleriyle aynı yatağı paylaşan kedilerin özellikle risk altında olduğunu ortaya koydu.
Çalışma kapsamında 77 haneden 48 kedi ve 54 köpeğin Covid-19'a karşı antikor geliştirip geliştirmediklerine bakıldı ve sahiplerine, evcil hayvanlarıyla etkileşim içinde olup olmadıkları soruldu.
Sahipli kedilerin yüzde 67'sinin, köpeklerin de yüzde 43'ünün test sonuçları pozitif çıkarken, o bölgede sahipsiz kedilerde bu oran yüzde 3, köpeklerde yüzde 9 olarak tespit edildi.
Evcil hayvanların dörtte birinde Covid-19'un iştahın azalması ve nefes almakta zorluk gibi bir belirtisine rastlanırken, sahiplerinin yüzüne yakın yatma olasılığı yüksek kedilerde enfeksiyon riskinin arttığı gözlendi.
Utrecht Üniversitesinden Dr. Els Broens, "Covid iseniz kediniz ya da köpeğinizle temas kurmaktan, tıpkı diğer insanlarla olduğu gibi kaçının. Temel endişe hayvanların sağlığı değil ama evcil hayvanların virüsü insan popülasyonuna yeniden sokması." dedi.
Uzmanlar Covid-19'un evcil hayvandan sahibine geçtiğine dair bugüne kadar kayıt altına alınan bir vaka bulunmadığına da işaret ederken Broens, bu olasılığın yüzde sıfır olduğunu söyleyemeyeceklerini kaydetti.
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