Araştırma: Demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir

News-medical.net sitesinin haberine göre, sonuçları Neurology dergisinde yayınlanan araştırmada bilişsel, fiziksel ve sosyal aktiviteler ile demans riskine ilişkin mevcut çalışmalar gözden geçirildi.
Araştırmada, en az 3 sene boyunca takip edilen ve bu süre zarfında demansa yakalanmayan 2 milyondan fazla kişinin yer aldığı 38 farklı çalışma analiz edildi.
Fiziksel, zihinsel ya da sosyal aktiviteleriyle de ilgili bilgi toplanan katılımcılardan 74 bin 700'ünün ise demansa yakalandığı kaydedildi.
Yaş, cinsiyet, eğitim gibi faktörlerin incelenmesinden sonra araştırmacılar, boş zaman aktivitelerinin demansı azaltmada büyük etkisinin olduğunu gözlemledi.
DEMANSA YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 17 AZ
Boş zaman aktivitelerine sahip kişilerin, demansa yakalanma riskinin diğerlerinden ortalama yüzde 17 az olduğu açıklandı.
Okuma, yazma, radyo dinleme, müzik aleti çalma ya da bilgisayar kullanma gibi zihinsel aktivitelerle uğraşan kişiler yüzde 23, yürüme, koşma, yüzme, yoga veya spor yapma ya da dans etme gibi fiziksel aktivitelerle uğraşan kişiler yüzde 17, sosyal kulüplere ve gönüllülük projelerine katılma, aile ve arkadaşları ziyaret etme ya da dini projelere katılma gibi sosyal aktivitelerle uğraşan kişilerin de yüzde 7 oranında daha az demansa yakalandığı belirtildi.
Araştırmacılardan Pekin Üniversitesi Hastanesi'nden Lin Lu çalışmanın, boş zaman aktivitelerinin demans riskini azaltabileceğini ortaya koyduğunu belirtirken, gelecekte bu konuda daha kapsamlı ve uzun takip süresi içeren araştırmalar yapılması gerektiğini söyledi.
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