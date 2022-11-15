B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

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Missouri Üniversitesinin araştırma ekibi tarafından nikotinamid ribozit adı verilen besin takviyelerinin vücutta nasıl reaksiyon sergilediğine dair çalışma yapıldı.

Daha önceki bilimsel araştırmalar, B3 vitamini formu olan nikotinamid ribozit gibi besin takviyelerinin kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik konularda fayda sağladığına işaret ederken, son araştırmada B3 takviyesinin meme kanseri ve beyin metastazı gibi hastalıkların riskini artırabileceği görüldü.​​​​​​​

Araştırmada, nikotinamid ribozit takviyesinin gerçek zamanlı ölçümüne imkan veren ultra hassas biyolüminesan görüntülemeye dayalı bir teknik kullanıldı. Söz konusu teknik sayesinde ışık aracılığıyla nikotinamid ribozit tespiti yapıldı.

Missouri Üniversitesinden Elena Goun liderliğindeki araştırma ekibi, yüksek nikotinamid ribozit düzeylerinin meme kanseri riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kanserin metastaz yapmasına veya beyne yayılmasına neden olabileceğini keşfetti.

Goun, "Bazı insanlar otomatikman vitaminleri ve takviyeleri sağlık için sadece yararlı olduğunu varsayımıyla kullanıyor ancak bunların gerçek işlevi hakkında çok az şey biliniyor" diyerek araştırmayı söz konusu bilgi eksikliğinden dolayı yaptıklarını söyledi.

Goun, araştırmanın gelecekte kemoterapi gibi kanser tedavilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini kaydetti.