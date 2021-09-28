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Haberler Sağlık

Araştırma: Aşılar, Covid-19’dan ölüm oranını düşürüyor

Uganda’daki Makerere Üniversitesi’nden bilim insanları, aşıların ölüm oranını yüzde 45 oranında düşürdüğünü duyurdu. Araştırma sırasında iki doz aşı olan ve hastaneye kaldırılan kişiler arasında ölen olmadığı duyuruldu

28.09.2021 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Araştırma: Aşılar, Covid-19’dan ölüm oranını düşürüyor
Aşılar, Covid-19’dan ölüm oranını düşürüyor
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DHA

Uganda’nın başkenti Kampala’daki en büyük iki Covid-19 tedavi merkezinde, mayıs-haziran ayları arasında yapılan araştırmada, aşıların ölüm oranını düşürdüğü belirtildi.

Araştırma kapsamında 1462 hastayı inceleyen bilim insanları, hastaneye yatışlarda ölüm oranının yüzde 45 düştüğünü açıkladı. Araştırma kapsamında yayınlanan makalede, hastalarının yüzde 21.9’unun 40-49 yaş arasında, yüzde 15’inin ise 70 yaş üstü olduğu bildirildi. Makale kapsamında yayınlanan grafikte ise aşı olmayanların ölüm oranı yüzde 34.8, ilk dozu olanların ölüm oranı yüzde 18.1, iki dozu olanların ise yüzde 0 olarak görüldü.

İKİ DOZ AŞI OLANLARDA CAN KAYBI OLMADI

Araştırmada en dikkat çeken kısım ise iki doz aşı yaptıran ve Covid-19’a yakalanarak hastaneye kaldırılan hastalar arasında araştırma süresince can kaybı olmaması oldu. Bilim insanları, ortaya çıkan sonuçlar kapsamında aşılama programlarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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