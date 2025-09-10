Yaptığı çalışmanın önemine vurgu yapan Dülger, "Sadece kuş yönünden değil sürüngen türleri olarak da çok zengin, böcek türleri de çok çeşitli. Kuş halkalama istasyonları genelde göç rotasının üstüne kuruluyor ya da lokal türleri yakalamak için kullanılıyor. Bu göç hareketlerini de tespit etmeyi sağlıyor, bu nedenle çok kıymetli" dedi.