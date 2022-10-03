Uydu vericisiyle takip ediliyor... Sayı 160 bini geçti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneğince yürütülen halkalama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
AA'nın haberine göre Aras Kuş Cenneti'ndeki halkalama istasyonunda çalışan gönüllüler, 16 yıldır bölgedeki kuşlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verileri dünya kuş biliminin hizmetine sunuyor.
UYDU VERİCİSİYLE TAKİBE ALINDI
İstasyonda bugüne kadar yapılan çalışmalarda halkalanan kuş sayısı 160 bini geçti. Ayrıca bölgeyi ziyaret edip farklı kıtalara göç eden önemli türlerden olan 100'ün üzerinde kuş, uydu vericisiyle takibe alındı.
Dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne kadar 313 kuş tespit edildi.
KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nin kuşlar için birçok olanağı sunduğunu söyledi.
Burada yapılan çalışmalar sonucu birçok kuş türünün Türkiye listesine ilk kez girdiğini vurgulayan Şekercioğlu, "Aras Kuş Cenneti kesinlikle korunması gereken çok önemli bir bilimsel araştırma ve doğal yaşam alanıdır" dedi.
Çalışmaların, her sezon gönüllüler ve derneklerinin uzmanlarınca sürdürüldüğünü ifade eden Şekercioğlu, "Şimdiye kadar 160 binden fazla kuş halkalandı, 16 türden 100'den fazla kuşa uydu vericisi takıldı. Türkiye'de en çok kuş türüne ilk kez uydu vericisi takılan yer Aras Kuş Cenneti'dir. Burada uydu vericisi taktığımız kuş türlerinin 14'üne Türkiye'de ilk kez burada verici takıldı ve takibe başlandı. Çoğu da ülkemizin dışında başka bir yerde takip edilmiyor" diye konuştu.
"İSTASYONDA HER SAAT BAŞI AĞLAR KONTROL EDİLİYOR"
Aras Kuş Cenneti'nin küresel ve dünya kuş bilimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Şekercioğlu, şunları söyledi:
"Sürekli başka ülkelerden kuş bilimciler ve gönüllüler zorlu koşullarda, aylarca gönüllü olarak geliyorlar. Şimdi gönüllü olarak Belarus'tan gelen halkacımız 36. ülke vatandaşı oldu. Buraya gelen gönüllü, istasyonda her saat başı ağları kontrol ediyor, halkalama çalışmalarından veri topluyor. Bu zorlu şartlarda arazide ekolojik ve ornitolojik bilim yapmayı birçok üniversite öğrencisi ilk kez Aras Kuş Cenneti'nde, Iğdır'da öğreniyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!