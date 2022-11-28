Kuş cennetinde bu yıl 5 bin 125 kuş halkalandı

Sonbahar sezonunun tamamlanmasıyla bu yılki çalışmaların da son bulduğunu ifade eden Ağırkaya, "Bu sezon 110 türden toplam 5 bin 125 kuş halkaladık. Bu sezon da yine çok önemli kuş türleri yakaladık. Bunlardan ikisi istasyonumuz için yeniydi ve istasyonumuzda ilk kez halkalandı. Biri ak kaşlı kiraz kuşu, diğeri ise çalıkuşu çıvgınıydı. Her ikisi de Türkiye'de pek fazla görülmeyen, zaman zaman rastlantısal olarak gözlemlenebilen kuş türlerindendi. Daha önce ülkemizde halkalanan bu türler Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ilk kez halkalandı" dedi.

"BİRÇOK KUŞA HEM HALKA HEM DE UYDU VERİCİSİ TAKTIK"

Farklı türlerden birçok kuşun bu sezonda halkalandığını ve takibe alındığını vurgulayan Ağırkaya, şunları kaydetti:

"Birçok kuşa hem halka hem de uydu vericisi taktık. 2006 yılından beridir yaptığımız halkalama çalışmalarında bugüne kadar 170 bine yakın kuş halkaladık. Burada gözlemlenen kuş türü sayısı da 313 oldu. Türkiye'de bugüne kadar gözlemlenmiş kuş türü sayısı 497. Bu 313 sayısı da Türkiye'deki kuşların önemli bir kısmını oluşturuyor. Aras Vadisi pek çok habitatı birlikte barındıran bir alan, bu yüzden de çok sayıda kuşa ve genel anlamda yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Iğdır geneli de gerçekten verimli habitatlar sayesinde sadece kuşlar için değil memeliler için de önemli bir yaşam alanı."

Gönüllü araştırmacılardan Gül Tutar da halkalanan kuşlar üzerinde bazı çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Kuşlarda çeşitli ölçümler yapılıyor. Kanat, kuyruk, karın bölgesindeki yağ ölçümü yapılıyor ve bu göçe ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Sonra halkası, lisanslı bir halkacı tarafından takılıyor ve kuş doğal ortamına hızlı bir şekilde geri salınıyor. Bu yıl ilkbahar sezonu daha yoğundu, sonbahar iklim şartlarının iyi geçmesinden dolayı biraz daha sakindi" diye konuştu.