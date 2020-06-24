Geçen hafta Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) yüzde 25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükselteceğini açıklamıştı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo'nun tek kontrolünün dolaylı olarak Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuru yapıldı.