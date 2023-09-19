Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Aras Kargo, spor kulübü kurarak voleybolda Kadınlar 1. Ligi’ne dahil oldu - Voleybol Haberleri

        Aras Kargo, spor kulübü kurarak voleybolda Kadınlar 1. Ligi’ne dahil oldu

        Aras Kargo, uzun yıllardır spora verdiği destekleri ileri taşıyarak Aras Kargo Spor Kulübünü kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aras Kargo, Kadınlar 1. Ligi'ne dahil oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aras Kargo'nun bir otelde düzenlenen lansmanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Baran Aras, Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo Spor Kulübü Başantrenörü Suphi Doğancı, teknik ekip ve takım oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

        İzmir merkezli voleybol takımı kuran Aras Kargo, gelecek sezon TVF Kadınlar 1. Ligi’ne dahil oldu.

        "HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMLAR SEVİYESİNDE SPORCU YETİŞTİRMEK"

        Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, 2004 yılından beri Türk sporunu her sahada, her renkte desteklediklerini belirterek "Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu seviyoruz. Şimdi ise sektördeki lider kimliğimiz ile Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden biri olmak için Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı ile spor kulübü yolculuğumuzu başlatıyoruz. Hedefimiz, milli takımlar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takıma sadık bir taraftara sahip olmak ve sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek spor kulübü olmak. Takımımıza ve teknik ekibimize yeni sezonda başarı diliyor, herkesi maçlarımıza bekliyoruz." yorumunu yaptı.

        FEDERASYONLAR VE KULÜPLER DÜZEYİNDE SPOR DESTEKLERİNİ ARTIRIYOR

        Sporun birleştirici gücüne inanan Aras Kargo, farklı branşlarda hem federasyonlar hem de kulüpler düzeyinde uzun yıllardır Türk sporuna destek veriyor.

        Erkek ve kadın voleybol milli takımlarının sponsorları arasında yer alan şirketin, A Milli Erkek Futbol Takımı, eMilli Takım ve farklı renklerdeki futbol kulüplerine de destekleri bulunuyor.

        Ayrıca Aras Kargo, desteklerine şubat ayında gerçekleşen depremler sonrasında ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor ile bir gönül desteği olarak gördüğü iş birliğini eklemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Habertürk Anasayfa