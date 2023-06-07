Aras Kargo Azerbaycan’da şirket satın aldı

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Aras Kargo, Starex markasıyla hizmet veren Azerbaycan’ın önde gelen kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75’ini satın alarak, Aras Global ile Azerbaycan’da kargo hizmeti vermeye başladı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Aras Kargo, Starex yatırımı ile Orta Asya pazarı için önemli bir sıçrama tahtası elde etmiş oldu. Bu sayede Aras Kargo, Türkiye’den e-ticaret şirketlerinin uluslararası pazarlara erişmesinde stratejik iş ortağı olarak, e-ticarette tüketici deneyimini ileri taşıyacak. Global pazarda etkinliğini bu yatırımla artıran Aras Kargo, benzer yatırımları diğer Türki Cumhuriyetlerde de sürdürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın yeni yatırımlarını şu şekilde değerlendirdi:

“Bu satın alma, bir iş anlaşması olmasının ötesinde, bizim için gelecek vaat eden fırsatlarla dolu bir geleceğe açılan bir kapı. Yeni oluşumumuz Aras Global’in ilk yatırımı olan Starex markası ile sadece uluslararası arenada rolümüzü artırmakla kalmıyor, Türkiye’den şirketler ve girişimcileri de Orta Asya pazarına taşıyoruz. Uluslararası bu yatırımımızın ardından, bu yıl sonuna kadar bir diğer Türki Cumhuriyette daha kendi markamızla operasyona başlamayı planlıyoruz. Bu yatırımlar ile, Türki Cumhuriyetlerden başlayarak; öncelikle Avrupa, sonrasında da global sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak Orta Doğu ve Amerika’ya uzanacağımız yolda önemli bir adım atmış olacağız.”

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