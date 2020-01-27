Aras Holding e-ticarete özel Jetizz'i duyurdu

27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aras Holding, yeni nesil hızlı teslimat modeli Jetizz’i hayata geçirdi. Jetizz, hızlı kargonun yanı sıra aynı gün kargo teslimatında yeni nesil teknolojiler kullanarak firmaların ürünlerini saatler içerisinde teslim etme misyonu taşıyor. Şirketten yapılan açıklamada Jetizz’i tercih eden kurumsal firmaların, kargolarını müşterilerine gün içerisinde istedikleri saat diliminde teslim ettirebilecekleri gibi alıcılar da teslim saatlerini değiştirebilme olanağına sahip olacakları belirtildi
Aras Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, holdingin en genç üyesinin Jetizz olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “E-ticaret teslimatları için yeni nesil markamız olan Jetizz’i hayata geçiriyoruz. Jetizz ile, ülkemizde son yıllarda e-ticaretin hızla büyümesi ve buna paralel olarak her geçen gün farklılaşan müşteri beklentilerini karşılamak için daha hızlı ve daha esnek hizmet üreten bir marka olmayı hedefliyoruz.” dedi.
Aras Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras
E-ticaret firmalarına özel olarak çıkardıkları yeni markaları için heyecan duyduklarını belirten Jetizz Genel Müdürü Çetin Otçeken; “Bu oluşuma uzun zaman önce karar verdik ve müşteri beklentilerini de ön plana alarak önemli araştırmalar yaptık. Gerek e-ticaret yapan firmaları, gerekse nihai tüketicilerin yaşadıkları sorunları ve beklentilerini analiz ederek hem teknolojik hem de operasyonel alt yapımızı şekillendirdik. İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler verdikleri sipariş sonrası zamanlarını kargo beklemekle ya da şubelere gidip kargo peşinde koşarak geçirmek istemiyorlar. Sipariş verdikten sonra kargolarının bir an önce kendilerine ulaşmasını ve her aşamasını online olarak takip etmek istiyorlar. Jetizz, ileri teknoloji ile birleştirip yeni nesil taşımacılıkla bu sorunları tamamen ortadan kaldıracak. İsteyen müşterilerimiz web sayfamız üzerinden ve/veya çağrı merkezimizi arayarak kargolarını teslim almak istedikleri saat aralığını değiştirebilecek. Bunun yanı sıra müşteriler, hangi dağıtım elemanımızın kargosunu getireceğinin önceden kendisine bildirilmesiyle daha güvenli hizmetin konforunu yaşayacak.” dedi.
Alışveriş yaptıktan sonra eve hapsolmayı sona erdirecek olan model ile müşterilerinin kargolarını teslim almak için sonraki hafta başını beklemek zorunda kalmayacağının da altını çizen Otçeken, müşterilerine pazar günleri dâhil haftanın yedi günü saat 23:00’e kadar randevulu teslimat hizmeti sunacaklarını vurguladı.
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