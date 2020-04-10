Tazegün, mücadele çalışmasıyla erozyonun neredeyse tamamen durduğunu aktararak, "Ekilen tohumlar ve yapılan korumayla sahada bulunan badem ağaçlarımız çiçek açtı. Erozyonla mücadele için yapılan bu çalışmayla artık burada erozyon var diyemeyiz çünkü hem toprağın üzeri mevcut otla korunmaya alındığı için hem de teraslama yaptık, bu yapılan çalışmanın en önemli özelliklerinden birisi de yağmur veya kar suyunu toprağın altına geçirip yer altı sularımızı zenginleştirmesi yönünde de bir katkısı var. Bu bölgedeki derelerin berrak akması artık toprağın akmadığını gösterir" diye konuştu.