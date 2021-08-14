Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve etrafındaki bitki örtüsüyle dikkati çeken Üçkaya Gölü, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre Üçkaya köyündeki göl, etrafını kaplayan meyve ağaçları, sazlıklar ve doğal bitki örtüsüyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Yaklaşık 1500 rakımda bulunan, 11 bin metrekare alana sahip göl ve çevresi, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde şehir hayatından uzaklaşmak isteyenleri ağırlıyor.
Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla her geçen gün bilinirliği artan göle, çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi geliyor.
"BURASI BİR VAHA GİBİ"
Ziyaretçilerden Erkin Odalı, İzmir'den Iğdır'a geldiğini ve düşündüğünün aksine çok farklı bir ortamla karşılaştığını söyledi.
Bölgedeki ziyaret edilebilir alanlar arasında Üçkaya Gölü'nün de adını duyduklarını ve burayı çok beğendiklerini ifade eden Odalı, "Bu çorak etrafta burası bir vaha gibi, çok güzel. Buraya can vermiş. Köylüler de buraya çok güzel bakmış. Tam bir doğa harikası" dedi.
Gölün kıyısında gece kamp kurarak da vakit geçirdiklerini anlatan Odalı, şöyle konuştu:
"Buranın farklı bir doğası var. Biz hep Ege'deki dağlarda yürüdüğümüz için çok farklı geldi. İnsanı da çok güzel, çok cana yakınlar. Çok güzel bir kamp yeri, güzel insanlar var. Çadırımızı kurduk, her türlü imkan, su ve yiyecek var. Farklı bir ortam, doğal bir güzellik görmek isteyen herkes buraya mutlaka gelmeli."
Ziyaretçilerden Fatma Özkul ise arkadaş grubuyla gezi için kente geldiklerini belirtti.
Adını çok duyup merak ettikleri Üçkaya Gölü'nü görmeye geldiklerini ifade eden Özkul, "Muhteşem bir doğası var. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Gezdikçe bastığımız toprağın ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesi ve muhafaza etmesi gerekiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!