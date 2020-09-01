Araplardan BAE'ye giden İsrail uçağının Suudi Arabistan'dan geçmesine tepki

AA

"Normalleşme karşıtı Suudi Arabistanlılar" isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine tepki gösterildi. Yapılan paylaşımlarda, "Arap yöneticiler lanetli kapıdan tarihe geçti." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistanlı Akademisyen Said bin Nasır el-Gamidi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail uçağının geçtiği Suudi Arabistan hava sahasının Katar Hava Yollarına hala kapalı olduğuna dikkati çekti.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi de yaptığı yazılı açıklamada, "BAE'ye giden ilk İsrail uçağının Suudi Arabistan üzerinden geçmesi, Filistin davasına yönelik yeni bir ihanettir." ifadesine yer verdi. Fehmi, Filistin'in özgürleştirilmesi meselesinin, İslam ümmetinin öncelikli davalarından biri olarak kalmaya devam edeceğini ve Mescid-i Aksa'nın Arapların ve Müslümanların kalbindeki yerini koruyacağını vurguladı.

Mısırlı muhalif Masum Merzuk ise sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı açıklamasında, "İsrail uçağının Suudi Arabistan'dan geçerek BAE'ye inmesi, dünya borsasında Arapların onur fiyatının düşüşüdür." dedi.

Filistinli Ethem Ebu Selime de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BAE'ye giden İsrailli uçağın Suudi Arabistan'dan geçmesi, Riyad yönetiminin de kesin olarak bu utanca ortak olduğunu gösterir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Suudi Prens Abdurrahman bin Musaid ise Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Riyad yönetiminin tutumunu savundu. Eleştirileri reddeden Prens, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesi için çok şey yaptığını belirtti.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan İsrail'e ait ilk ticari yolcu uçağı, bugün Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.