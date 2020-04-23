HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekiplerinden Arapgirspor, çocukların yer aldığı özel bir video hazırlandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabında yayınlanan videoda çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kulüp tarafından hazırlanan videonun yanında paylaşılan mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"'100 yıl oldu, yüce Türk milletinin meclisi açıldı. Zor şartlarda birlik olundu, badireler bir bir atlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkesini seven önderler vardı. Malatya'dan, Kayseri'den, Antep'ten, Maraş'tan, Urfa'dan güçlü Türkiye'nin temelleri birlikte atıldı. Yüzyılda ne zorluklar geldi geçti, bizi yıldıramadı. 100 yıl sonra tüm dünya zor bir imtihandan geçiyor fakat biz cumhuriyetin çocukları hazırlıklıyız.

Tarihin her devresinde zorluklarla yükselen, güçlenen biz Türk evladıyız. Dünya'ya örnek bir Türkiye, dünyaya örnek nesiler için; durmadan, yılmadan Cumhuriyet’in ebedi sahibi çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için… Daha çalışkan, doğayı seven, çevresine duyarlı ve üretken Yenilmez bir Güç olacağız. Muhtaç olduğumuz kudret gibi damarlarımızda taşıyoruz emanetimizi. Nice 100 yıllara Türkiyem… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun."