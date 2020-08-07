Arap ülkelerinden Lübnan'a tıbbi ve insani yardım

Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve büyük maddi hasara ve can kaybına yol açan patlamanın ardından pek çok Arap ülkesi başta sahra hastaneleri olmak üzere Lübnan'a tıbbi ve insani yardım gönderdi.
Fas haber ajansı MAP'a göre, Kral 6. Muhammed'in talimatı üzerine Beyrut'a bir askeri sahra hastanesi, 14'ü doktor olmak üzere 100 sağlık personeli ile tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderildi. Yardımların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla koruyucu maske, dezenfektan, tıbbi yelek, gıda maddeleri, çadır ve battaniyelerden oluştuğu belirtildi.
- Katar
Katar, daha önce gönderdiği iki sahra hastanesinin yanı sıra Lübnan'a tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyan 4 uçak gönderdi.
- Tunus
Tunus yönetimi, Lübnan'a, gıda, ilaç ve tıbbi gereç taşıyan iki askeri uçak gönderdi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 100 Lübnanlı yaralının Tunus'taki hastanelerde tedavi edilmesi talimatı verdi.
- Mısır
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki askeri uçağın Lübnan'a gönderilmek üzere hazırlandığını açıkladı.
Mısır'ın Beyrut Büyükelçiliği ise Mısır sağlık ekiplerinin ülkeye ulaştığını duyurdu.
- BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) da 30 tonluk insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan bir uçağı Lübnan'a gönderdi.
- Bahreyn
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa da Lübnan'a acil insani yardım vaadinde bulundu.
Bahreyn Kızılayı ise Lübnan Kızılayı'na 50 bin dolar bağışta bulundu.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Lübnan halkının yaralarını sarmak için ülkeye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.
Yardımların, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi aracılığıyla gönderileceği belirtildi.
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