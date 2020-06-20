Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 319'a, Umman'da 128'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 301'e yükseldi, Fas, Tunus ve Libya'da da vaka sayıları arttı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 467 kişinin enfekte olduğu ve 536 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 319'a, vaka sayısının 39 bin 145'e, iyileşen kişi sayısının 30 bin 726'ya yükseldiği kaydedildi.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü, 896 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 806 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Açıklamada, ölü sayısının 128'e, vakaların 28 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısının 14 bin 780'e ulaştığı kaydedildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 301 olduğunu duyurdu.
Bakanlık, ülkede 388 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve vaka sayısının 44 bin 533'e çıktığını açıkladı.
Açıklamada, 758 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının 31 bin 754'e yükseldiği kaydedildi.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, 188 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, 16 kişinin de iyileştiğini açıkladı.
Açıklamada, toplam vaka sayısının 9 bin 801'e, iyileşen kişi sayısının 8 bin 133'e ulaştığı bildirildi.
- Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında 10 kişide daha Kovid-19 teşhis edilmesiyle toplam vaka sayısının 1156'ya çıktığı belirtildi.
Tunus'ta daha önce salgın nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği, sağlığına kavuşanların sayısının 1004'e ulaştığı açıklanmıştı.
- Libya
Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 10 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 520'ye çıktığı belirtildi.
İki kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 83'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.
Ülkede salgın yüzünden 10 kişi yaşamını yitirmişti.
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