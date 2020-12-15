Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

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Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 863 kişide virüs tespit edildiği, 4 bin 187 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 407'ye, vaka sayısının da 262 bin 477'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 222 bin 654'e ulaştığı ifade edildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saat içinde 13 kişi daha Kovid-19'a yenik düşerken, 431 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 603'e yükseldiği, virüse yakalanan sayısının da 92 bin 597'ye çıktığı, 60 bin 888 kişinin de iyileştiği kaydedildi.