Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Mısır'da 183'e, Fas'ta 127'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 33'e yükseldiği açıklandı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 183'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 155 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 505'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 553'e yükseldiği aktarıldı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 5 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı 33'e ulaştı.
Açıklamada, ülkede 432 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 5 bin 365'e yükseldi.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 127'ye ulaştığını ifade etti.
Ülkede 136 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 2 bin 24'e çıktığını aktaran Elyubi, 229 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisini verdi.
- Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir düzenlediği basın toplantısında, 4 kişinin daha enfekte olduğunu ve toplam vaka sayısının 401'e yükseldiğini kaydetti.
Yeni can kaybının olmadığını ifade eden Cabir, toplam 250 kişinin de iyileştiğini aktardı.
Öte yandan, Ürdün hükümeti Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi yeni karar aldı.
Başbakan Ömer er-Rezzaz, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı uygulamaları hayata geçireceğini ve uygulamaya Akabe kentinden başlanacağını söyledi.
Yeni uygulamayla sokağa çıkma yasağının kaldırılmayacağını, ancak bazı sektörlerde kolaylık sağlanacağını belirten Rezzaz, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.
,Ibrahim Ramadan
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