Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

AA

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 128'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 227 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 251'e çıktığı kaydedilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 247'ye ulaştığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 119 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 1524'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 225'e ulaştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 109 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1019'a çıktığı belirtildi.

Ülkede 45 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 176'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, halka izolasyon kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 48'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2 kişinin daha iyileşerek hastalıktan kurtulanların sayısının 11'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.

,Safiye Karabacak