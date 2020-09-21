Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 385 kişide virüs tespit edildiği ve 670 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Ülkede toplam can kaybının 584'e, toplam vaka sayısının ise 99 bin 434'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 90 bin 168 olduğu ifade edildi.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1927 kişide virüs tespit edildiği ve 1724 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Ülkede toplam can kaybının 1830'a, toplam vaka sayısının ise 101 bin 743'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 80 bin 732 olduğu ifade edildi.
- Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 715 yeni vaka tespit edildiği ve 389 kişinin iyileştiği bildirildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 444'e, vaka sayısının 27 bin 949'a, iyileşen hasta sayısının da 15 bin 68'e çıktığı aktarıldı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 674 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi ve 761 hasta sağlığına kavuştu.
Ülkedeki vaka sayısının 84 bin 916'ya çıktığı ve sağlığına kavuşan hasta sayısının 74 bin 273 olduğu kaydedilen açıklamada, toplam can kaybının 404 olduğu hatırlatıldı.
- Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 kaynaklı 239 vaka görüldüğünü ve tedavisi tamamlanan 172 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Cabir, ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 799, iyileşen sayısının 2 bin 851'e ulaştığını ifade ederken, vefat edenlerin sayısının 30 olduğunu hatırlattı.
,Çağrı Koşak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!