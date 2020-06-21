Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 326'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 505 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 39 bin 650'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 31 bin 240'a ulaştığı aktarıldı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 302'ye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, 392 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 44 bin 925'e çıktığı, 32 bin 415 kişinin iyileştiği belirtildi.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha vefat etmesiyle toplam can kaybının 98'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, 881 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 369'a çıktığı, 68 bin 319 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 61, vaka sayısının 21 bin 331, iyileşen hasta sayısının ise 15 bin 790 olduğu ifade edildi.
- Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısı 1157, can kaybı 50, iyileşen kişi sayısı ise 1020 olarak duyuruldu.
,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed
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