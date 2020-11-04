Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1237 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 64 bin 363'e yükseldi.
Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı toplam can kaybının 1512'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte 11 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 319 kişinin enfekte olduğu ve 363 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, ölü sayısının 1275'e, vakaların 116 bin 847'ye, iyileşenlerin sayısının da 106 bin 903'e çıktığı ifade edildi.
- Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 899 kişinin enfekte olduğu, 615 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 900'e, vakaların 64 bin 587'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 37 bin 610'a yükseldiği aktarıldı.
- Filistin
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle Filistin topraklarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 734 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
3 can kaybı ve 453 vakanın işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde görüldüğünü aktaran Keyle, 281 vakanın ise Gazze'de kaydedildiğini belirtti.
Bakan, son verilerle toplam can kaybının 576, vaka sayısının 67 bin 918 ve iyileşen hasta sayısının da 59 bin 682 olduğunu açıkladı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 48 saatte, salgın nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 1161 kişide virüs tespit edildi, 1493 kişi de sağlığına kavuştu.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 505'e, vaka sayısının 137 bin 310'a çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 134 bin 983'e ulaştı.
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