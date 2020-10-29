Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Tunus Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, pazar ve pazartesi günleri boyunca 52 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 2 bin 125 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 54 bin 278'e yükseldi.
Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı toplam can kaybının 1153'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 614 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, can kaybının 1208'e, vakaların 114 bin 434'e, iyileşenlerin sayısının da 103 bin 60'a çıktığı ifade edildi.
- Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 899 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.
Açıklamada, ölü sayısının 823'e, vakaların 58 bin 874'e, iyileşenlerin sayısının da 709 artarak 32 bin 962'ye yükseldiği aktarıldı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 1400 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 118 kişi ise sağlığına kavuştu.
Virüs kaynaklı can kaybının 485'e, vaka sayısının 129 bin 24'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 124 bin 647'ye ulaştı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 250 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, vakaların 131 bin 939'a, iyileşenlerin 128 bin 884'e ulaştığı aktarıldı.
Katar'da bugüne kadar 230 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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