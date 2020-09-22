Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişi daha vefat etti ve 684 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 307'ye, vaka sayısı 29 bin 986'ya yükselirken, 12 bin 445 kişi sağlığına kavuştu.
- Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 197 kişinin enfekte olduğu bildirildi.
Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 1679'a, vaka sayısının 50 bin 23'e çıktığı, 35 bin 180 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
- Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin vefat ettiği, 266 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.
Ülkedeki toplam can kaybının 32, vaka sayısının 5 bin 45 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 3 bin 534'e ulaştığı ifade edildi.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 223'e çıktığı belirtildi.
Ülke genelinde 540 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 65 bin 39'a yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 57 bin 950'ye ulaştığı kaydedildi.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, 530 kişide virüs tespit edildiği ve 762 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.
Ülkede toplam can kaybının 585'e, toplam vaka sayısının ise 99 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 90 bin 930 olduğu ifade edildi.
- Yemen
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve 8 kişinin iyileştiği bildirildi.
Toplam vaka sayısının 2 bin 28, iyileşen hasta sayısının ise 1235'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 586 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yemen'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili paylaşılan bilgiler, Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler en son 18 Mayıs'ta bir kişin öldüğünü, vaka sayısının 4 olduğunu açıklamıştı.
,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed
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