Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 131'e, Bahreyn'de ise 60'a yükselirken Fas ve Filistin'de vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 905 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 772 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada, ölü sayısının 131'e, vakaların 29 bin 471'e, iyileşenlerin sayısının 15 bin 552'ye ulaştığı kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 415 yeni vakanın tespitiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 21 bin 331'e çıktığı, bunlardan 15 bin 790 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 118 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, 26 kişinin de iyileştiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 9 bin 957'ye, iyileşen kişi sayısının 8 bin 249'a ulaştığı bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Fas'ta, Kovid-19 nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetmişti.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında ülkedeki vaka sayısının 1022 olduğunu belirtti.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

,Khalid Mejdoup