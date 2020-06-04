Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerSağlık

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1088'e, Yemen'de 95'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 270'e yükseldi.

04.06.2020 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı
AA

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1088'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1079 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 28 bin 615'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 7 bin 350 olduğu kaydedildi.

- Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e, virüs tespit edilenlerin sayısının 419'a yükseldiğini, 17 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

Hükümetten bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi üyesi Ali el-Velidi'de de virüs tespit edildiğini ve Aden'e bağlı Hur Mekser ilçesindeki evinde karantina altına alındığını ifade etti.

- Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısının 270'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 571 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 36 bin 359 olduğu, toplam 19 bin 153 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da açıklamasında, ülkede toplam vaka sayısının 12 bin 815'e çıktığını, hastalığı atlatanların sayısının da 7 bin 410 olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 20 kişi hayatını kaybetti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ortalık karışacak! Olay sözler
Ortalık karışacak! Olay sözler
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Yer Elazığ: Hesabına yatan parayı görünce şoke oldu
Yer Elazığ: Hesabına yatan parayı görünce şoke oldu
Önce Trabzon sonra Sinop ve Artvin'de görüldü... Vatandaşlarda büyük korku
Önce Trabzon sonra Sinop ve Artvin'de görüldü... Vatandaşlarda büyük korku
Müzelerde 1 Gün
Müzelerde 1 Gün
Erken seçim niçin tartışılıyor?
Erken seçim niçin tartışılıyor?
Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - ANKARA
Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - ANKARA
Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın barajda ölü bulundu
Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın barajda ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X