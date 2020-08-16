Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 632'ye çıktığı ifade edildi.
Ülkede 1776 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 41 bin 17'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayılarının da 28 bin 566'ya ulaştığı aktarıldı.
- Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1360'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 469 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 38 bin 133'e çıktığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 hastası 336 kişinin sağlığına kavuştuğu ve iyileşen hasta sayısının 26 bin 644'e çıktığı bilgisine yer verildi.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 5 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 181 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 562'ye, vaka sayısı da 82 bin 924'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 77 bin 550'ye ulaştı.
- Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 139'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 277 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 327'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada ayrıca, 32 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının 848'e ulaştığı aktarıldı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 277 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Toplam vaka sayısının 114 bin 809'a, iyileşen sayısının da 111 bin 505'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 192'ye yükseldiği dile getirildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 283 vaka tespit edildiğini açıkladı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 361'e, toplam vaka sayısının da 64 bin 102'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 98 artarak 57 bin 571'e ulaştığı aktarıldı.
,Çağrı Koşak
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