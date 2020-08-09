Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

AA

Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 21 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 167 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 4 bin 992'ye, vaka sayısı da 95 bin 314'e yükseldi. Hastalığa yakalananlar arasında 51 bin 672 kişi de sağlığına kavuştu.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 78'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'da 272 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 223'e ulaştığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 1246'ya çıktığı, virüs kaynaklı can kaybının 11 ve iyileşen sayısının 1194 olduğu bilgisine yer verildi.

,Laith Al-jnaidi,Çağrı Koşak