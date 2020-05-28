Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 816'ya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 910 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 19 bin 666'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 205 olduğu ifade edildi.
- Yemen
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 53'e ulaştığı duyuruldu.
Ülkede, 7 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 256'ya yükseldiği kaydedildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 255'e ulaştığı ifade edildi.
Ülke genelinde vaka sayısının 31 bin 969'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 16 bin 371 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
- Libya
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 4'e yükseldi.
Açıklamada, 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 99'a çıktığı belirtildi.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 7 bin 601 yükseldiğini duyurdu.
Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 978 olduğu kaydedildi.
,Nur Gelle Gedi
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