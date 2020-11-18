Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 529 kişinin enfekte olduğu, 756 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Böylece can kaybının 1053'e, vaka sayısının da 75 bin 465'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 46 bin 127'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 48 saatte virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 411 kişide virüs tespit edildi, Kovid-19 teşhisi konulan 568 kişi ise iyileşti.
Son verilerle can kaybının 1360'a, vaka sayısının da 121 bin 129'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 112 bin 14 oldu.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 452 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 798 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.
Bakanlık, toplam vefat sayısının 857'ye, vakaların da 138 bin 337'ye çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 129 bin 839 olduğunu aktardı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1292 yeni vaka tespit edildi, 890 kişi ise sağlığına kavuştu.
Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 542'ye, vaka sayısının da 154 bin 101'e çıktığı ülkede, virüsü yenenlerin sayısı ise 145 bin 537'ye ulaştı.
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