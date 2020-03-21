Arap ülkelerinde koronavirüsle mücadelede yeni önlemler alınıyor

AA

Umman Sultanlığı resmi haber ajansına göre, Hindistan uçuşları yarından itibaren 28 Mart'a kadar askıya aldı. Son verilere göre ülkede koronavirüs vaka sayısı 48'e ulaştı.

Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz, cumartesi sabahından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Kararı açıklayan Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayla, sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar süreceğini, bazı sektör çalışanları için istisnaların olduğunu kaydetti.

Ürdün'de 69 koronavirüs vakası tespiti yapıldı. Bunlar içinden bir kişinin iyileştiği belirtildi.

- Mısır

Mısır'da Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler arasında ülkedeki tüm lokantalar, kafeteryalar, kahvehaneler, eğlence merkezleri, gece kulüpleri, ticaret merkezlerinin akşam 7 ile sabah 6 saatleri arasında kapatılması kararı yer aldı.

Ülkede son resmi verilere göre, 256 kişide koronavirüs tespit edilirken, 7 kişi hayatını kaybetti.

- Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gelecek pazardan itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

Tunus'ta koronavirüs vakası sayısı 54 olarak açıklandı.

- Sudan

Sudan'da sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından Hartum Güvenlik Komitesi kentteki tüm toplantı ve organizasyonlara yasak getirildiğini duyurdu.

Ülkede dini törenler, gösteri ve yürüyüşler, düğünler, sinema ve tiyatro organizasyonları iptal edildi.

Sudan'da koronavirüs nedeniyle bir kişinin öldüğü açıklandı.

,Alaa Mohamed Aboueleinin Aly