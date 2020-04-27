Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

AA

Kovid-19'a bağlı ölümlerin sayısı Mısır'da 317, Cezayir'de 425, Fas'ta 161, Irak'ta 87 oldu.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 10 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vefat sayısının 317'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede 215 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 534'e, hastaneden taburcu edilenlerin sayısının ise 1176'ya yükseldiği ifade edildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 6 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 425'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede 126 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, toplamda 3 bin 382 kişide Kovid-19 teşhisi konulduğu, bunlardan 1508'inin iyileştiği kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19'a yakalanan 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 161 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 168 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 65'e çıktığı, şu ana kadar 486 kişinin ise virüsü yendiği aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 87 olduğunu, vaka sayısına 57 kişinin daha eklendiğini belirtti.

Yeni tanılarla ülkede toplam vaka sayısının 1820'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1263'e ulaştığı bildirildi.