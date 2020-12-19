Arap ülkeleri, Yemen'de yeni hükümetin kurulmasından memnun

AA

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, atılan bu adımın, ülkedeki krizi sonlandıracak kapsamlı çözüme katkı sağlamasını temenni etti.

Fayiz ayrıca, Yemen'de barış ve istikrarın sağlanması, Yemen halkının kalkınma ve refah taleplerinin karşılanmasını istedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin kurulmasının ardından arzulanan siyasi çözüme ulaştıracak yolun açılmasının ümit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın taraflar arasında anlaşmaya varılması konusunda oynadığı rol övülürken, bunun Riyad yönetiminin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dönük arzusunu yansıttığı ifade edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'de hükümetin kurulmasının, halkın barış ve istikrar taleplerini karşılayacak önemli bir adım olduğunu kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanlığı da hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve bunun ülkedeki krizin siyasi çözümünü hızlandırması temenni edildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığının dün yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin görevine yeni hükümette devam ettiği ve güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.