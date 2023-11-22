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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar, Mısır ve ABD'nin İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşıya sağladıkları katkıdan övgüyle söz edildi.

Açıklamada, çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takası uzlaşmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, taraflara kapsamlı ateşkes çağrısında bulunuldu.

LÜBNAN: ADİL VE KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM BULUNMALI

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşının, "Gazze Şeridi'nde tam ve kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına kapı aralaması" nedeniyle taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Açıklamada, insani yardımlara koşulsuz erişimin sağlanması, yerlerinden edilen insanların evlerine geri dönmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını kapsayan adil ve kapsamlı siyasi çözümün bulunması umut edildiğine yer verildi.

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KATAR, KAPSAMLI BİR BARIŞ SÜRECİ İÇİN CİDDİ GÖRÜŞMELERE KAPI ARALAYCAĞINI UMUYOR

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşının, "kapsamlı bir barış süreci için ciddi görüşmelere" kapı aralayacağını umduğunu ifade etti.

Al Sani, uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunan Mısır ve ABD'ye de teşekkür etti.

UMMAN'DAN KALICI ATEŞKES MESAJI

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takasının "kalıcı bir ateşkes ile adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma girişimlerinin yeniden başlamasına yol açmasının" umut edildiği belirtildi.

BAHREYN: SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ YARDIM SAĞLANMALI

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşıdan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, kalıcı bir ateşkes sağlanması, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması, sürdürülebilir insani yardımların sağlanması ve Gazze Şeridi'nde zarar gören bölgelerin yeniden imarı için diplomatik çabaları iki katına çıkarma çağrısında bulunuldu.

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KATAR, MISIR VE ABD'NİN ÇABALARI

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de çatışmalara insani verilmesi ve esir takasının gerçekleştirilmesinde katkısı olan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarından övgüyle söz etti.

Budeyvi, varılan uzlaşının Gazze'ye insani yardım malzemesi ve yakıt girişinin sağlanmasına katkıda bulunmasını, ayrıca kalıcı bir ateşkesin başlangıcı olmasını umut ettiğini ifade etti.

Daha önce Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşıdan memnuniyet duyulduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 840’ı çocuk ve 3 bin 920’si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir serbest bırakılacak.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.